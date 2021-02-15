РИАМО - 15 фев. Большинство отделений «Почты России» в Подмосковье в скором времени отремонтируют, они должны быть максимально комфортными и удобными для жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нами подписано соглашение, задача – большинство отделений «Почты России» привести в надлежащий вид, так как эти места часто посещаются. Отделения почты должны быть удобны и комфортны», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Ранее советник губернатора в ранге министра Александр Коган сообщал, к 1 августа закончатся ремонтные работы в почти 170 отделениях «Почты России» на территории Московской области.

Работы в отделениях будут проходить с марта по апрель 2021 года. Основная часть отделений будет отремонтирована и приведена к общему стандарту с мая по июнь.