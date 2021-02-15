РИАМО - 15 фев. Все медицинские учреждения в Подмосковье должны быть отремонтированы и приведены к надлежащему состоянию в течение 6-8 месяцев, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев проводит совещание с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.

«В каждом муниципалитете остались медицинские учреждения, которые вызывают печаль. Я поставил задачу «здраву» (блоку здравоохранения - ред.) - ресурсы выделены министерством финансов - в кратчайшие сроки все то, что не соответствует стандартам и требует ремонта, отремонтировать за 6-8 месяцев», - сказал Воробьев.

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