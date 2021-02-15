РИАМО - 15 фев. Власти Подмосковье должны способствовать работе патриотических организаций в сфере поддержки тех, кто воевал в Афганистане, и сохранении памяти об их подвиге, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы сегодня отмечаем важную дату — день памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, — годовщину вывода советских войск из Афганистана», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он отметил, что для Подмосковья это особая дата, так как ранее регион возглавлял генерал-полковник Борис Громов, принимавший участие в Афганской войне.

«Я хочу отдать дань уважения. И организация «Боевое братство», и наша работа должна быть нацелена на внимание, взаимодействие и партнерство со всеми, кто защищал нашу Родину. Все патриотические организации должны быть в поле нашего внимания. Это партнерство важно и для подрастающего поколения. Время идет и, наверное, кто-то может как-то трактовать и забыть нашу историю. Этого мы позволить не должны», - заключил Воробьев.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается ежегодно 15 февраля. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. За десять лет, с 1979 по 1989 год, через Афганскую войну прошли более 620 тысяч советских солдат и офицеров.