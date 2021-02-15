РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Сотрудники полиции Люберец задержали подозреваемых в краже лекарственных препаратов почти на 4 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» обратился представитель одной из местных организаций с заявлением о краже. Он пояснил, что неизвестные совершили хищение 280 упаковок дорогостоящего лекарства, используемого для лечения алкогольной зависимости, из складского помещения, расположенного на улица Транспортной горокруга Люберцы. Сумма материального ущерба составила более 3,8 миллиона рублей.

«Полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установили и задержали трех мужчин в возрасте от 23 до 38 лет, работающих кладовщиками в вышеуказанной компании», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.