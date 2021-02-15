РИАМО - 15 фев. Строительные работы в Подмосковье должны проходить быстро и качественно, а для этого они требуют постоянного контроля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны научиться строить быстро и качественно. Желающих работать в Московской области большое количество», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

По его словам, если постоянно контролировать стройку, то все графики работ выполняются в срок.

«Мы должны сделать следующий шаг – сдавать стройку не просто по плану организации строительства, а быстрее и качественнее», – заключил Воробьев.

Почти 40 образовательных, медицинских, спортивных и культурных объектов планируют построить в Подмосковье в 2021 году. Речь идет о 27 школах и детсадах, шести объектах здравоохранения, трех спортивных объектах и двух объектах культуры.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>