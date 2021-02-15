РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 фев. Щелковский лагерь «Юнармееец» приглашает ребят на весеннюю смену «Театральные каникулы», которая пройдет с 22 по 27 марта, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Юные гости смогут полностью погрузиться в атмосферу театра. Курсы актерского мастерства и сценической речи, спектакли и изобразительное искусство, а также творческие конкурсы, игры и занятия спортом на свежем воздухе – все это ждет ребят на театральных каникулах», – говорится в сообщении.

Предусмотрено пятиразовое питание и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Подробности можно узнать по телефону: 8(903)523-47-58, а также в приложениях на сайте администрации. Заявки на путевки можно направить на почту: putevka@yunarmeets.ru.