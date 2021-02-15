РИАМО - 15 фев. Взаимодействие с жителями региона и оперативное решение проблем является приоритетом для властей Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важна максимальная коммуникация и взаимодействие с жителями по самым разным вопросам. <...> Нужно четко понимать, какой запрос существует на каждой территории, и максимально оперативно решать поставленные задачи», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он отметил, что в этой работе активное участие должны принимать областные депутаты.

«Наш бюджет сверстан так, чтобы решать наиболее насущные проблемы», - заключил Воробьев.