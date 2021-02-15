РИАМО - 15 фев. Уборку снега на территории Подмосковья продолжат в течение недели, особое внимание необходимо уделить уборке дворов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Снегопад завершился, а снег остался. С одной стороны, хочу поблагодарить глав. Ваша работа была очень важна и заметна. С другой стороны, прошу вас, Игорь Борисович (Тресков, вице-губернатор Московской области - ред.), и все технические службы продолжить наводить порядок. Не только на дорогах, но и во дворах, которые часто заставлены машинами», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он отметил, что это сложная, но необходимая работа на сегодняшний день.

«Обращаю внимание на продолжение этой работы в течение недели», – заключил Воробьев.

Ранее в Московском регионе прошел сильный снегопад. Сугробы сильно подросли, их высота превысила климатическую норму в два раза.

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