РИАМО - 15 фев. В Москве планируют реконструировать участок улично-дорожной сети Симоновской набережной от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект реконструкции одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы под руководством мэра столицы Сергея Собянина. По словам председателя Москомстройинвеста и ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, благодаря проекту появится качественная дорожная инфраструктура для двух новых ЖК и стадиона «Торпедо» имени Стрельцова, который сейчас реконструируют. Объекты расположены на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ».

«Планируется построить боковой проезд для обслуживания спорткомплекса «Торпедо», Проектируемый проезд №1266 и Проектируемый проезд №1267, внутриквартальный проезд рядом с жилыми комплексами и три внеуличных пешеходных перехода. Работы коснутся участка протяженностью порядка 2600 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Также планируется укрепить берега на участке набережной длиной 1,3 тысячи квадратных метров. На реконструированной набережной обустроят тротуары, площадки для отдыха и летних кафе, велодорожки, террасы.

«Городу совместно с девелопером предстоит реализовать один из самых масштабных проектов по реконструкции набережных Москвы-реки. Новый участок набережной может стать интересной точкой притяжения горожан, ведь рядом расположены популярные среди москвичей и гостей столицы объекты», — отметила Пятова.