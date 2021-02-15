РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Спортсмены подольского спортклуба «Скорпион» завоевали 12 медалей на первенстве ЦФО по универсальному бою, сообщил «РИАМО в Подольске» тренер спортивного клуба Александр Горпинко.

В селе Поляны Рязанской области на базе СК «Витязь» с 11 по 14 февраля проходило первенство ЦФО по универсальному бою. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 15 регионов страны. Команда «Скорпион» Подольска в количестве 12 человек представляла Московскую область.

«Так, 12 медалей первенства Центрального федерального округа по универсальному бою пополнили копилку спортивного клуба «Скорпион» Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики Подольска. Золото получили: Таисия Горпинко, Иван Сучков, Кирилл Непомящий, Павел Смирнов и Данила Авдеев. Серебро - Егор Забурдяев, Файзиддин Заиров, Юрий Глущенко, Тимур Забурдяев. Бронзу - Данил Абидин, Андрей Сальник и Артем Витвицкий», - сказал Горпинко.

В общекомандном зачете Московская область заняла второе место в возрастных категориях 12-13 лет и 14-17 лет, а также первое место в возрастной категории 18-20 лет.