РИАМО - 15 фев. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе улучшается, наращиваются темпы вакцинации, граждане должны продолжать соблюдать санитарные нормы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Так, в общественных местах региона необходимо носить маски.

«Ковид отступает, идет вакцинация. Это все вселяет оптимизм. С другой стороны мы должны быть очень внимательны и заботливы ко всему, что называем новым стандартом в общественных местах. Наличие масок важно, чтобы человек себя защитил. Чтобы старшее потепление и те, кому нельзя привиться, могли себя обезопасить», - сказал Воробьев на совещании с главами муниципалитетов.​

В Подмосковье от коронавируса привились свыше 160 тысяч человек. Жителей региона вакцинируют препаратом «Спутник V». Процедура проходит в два этапа – второй компонент вакцины вводится через три недели после первого.

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15 ФЕВРАЛЯ

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- Тест на «британский» штамм коронавируса зарегистрировали в России. Систему испытали на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

- Врач рассказала, как избавиться от страха общественного транспорта после пандемии. Чтобы снизить уровень тревожности, она посоветовала соблюдать хорошо известные меры профилактики заражения коронавирусом - носить маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.