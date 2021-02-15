РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. Медсестру Елену Стрельникову из Домодедова наградили почетным знаком за участие в Панджшерской операции, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Почетным знаком «За участие в Панджшерской операции» награждена медицинская сестра городского стадиона «Авангард» Елена Стрельникова», - говорится в сообщении.

Стрельникова была добровольно призванной медсестрой 100-го Баграмского медсанбата и ежедневно спасала жизни раненых солдат.

Панджшерские операции - серия различных по масштабу и составу участников общевойсковых операций частей и соединений 40-й армии и правительственных сил Демократической республики Афганистан против вооруженных формирований афганских моджахедов.

15 февраля отмечается День вывода советских войск из Афганистана.