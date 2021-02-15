РИАМО - 15 фев. Функция пополнения транспортной карты «Тройка» с помощью банковской карты в автоматах по продаже билетов появилась на станциях Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба московского Дептранспорта.

«Оплатить проезд на МЦД стало еще проще — теперь пополнить «Кошелек» карты «Тройка» безналичным способом можно в автоматах ЦППК на станциях диаметров», — сообщили в пресс-службе департамента.

Новая функция работает уже на 95% автоматов МЦД, где возможна оплата картой.

Функция будет особенно удобна для подмосковных пассажиров. В регионе ранее заработала «Тройка», и теперь жители легко и бесконтактно смогут пополнять ее, не стоя в очередях в кассы.

С 1 февраля «Тройкой» можно оплатить проезд на более 1,1 тысячи подмосковных автобусов в 53 округах.

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