РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Пожарные эвакуировали 14 человек в ходе ликвидации возгорания в квартире на Ленинградской улице Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

14 февраля в 17:22 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Ленинградская, дом 14, квартира 81. К прибытию первых пожарных расчетов в трехкомнатной квартире горели постельные принадлежности на площади один квадратный метр.

«В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службой были эвакуированы 14 человек, из них 3 детей, по лестничным маршам. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 17:59 пожар удалось локализовать, а в 18:02 - ликвидировать загорание», - говорится в сообщении.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 4 основных отделения, 1 единица спецтехники и 18 человек личного состава.