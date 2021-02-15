РИАМО - 15 фев. Поездам и экспресс-автобусам компании «Аэроэкспресс» удалось за три дня непогоды без сбоев и с комфортом доставить в аэропорты и обратно около 70 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В пятницу, субботу и воскресенье аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково курсировали в соответствии с расписанием, несмотря на ухудшение погодных условий», – говорится в сообщении.

С целью обеспечить бесперебойное движение и комфортное обслуживание пассажиров компания предпринимает все необходимые меры. Так, на время ухудшения погодных условий на конечных пунктах следования поездов усилили бригады для очистки сдвижных дверей от наледи и снега.

Из-за климатических систем проблем с обогревом нет, согреться в пути можно и посредством горячих напитков, которые предлагают бортпроводники.

Входные группы в двухэтажных аэроэкспрессах оснащены специальным напольным покрытием, которое очищает подошву при ходьбе и позволяет избежать сильных загрязнений коврового покрытия салона.

Ежедневно поезда компании выполняют в среднем 198 рейсов.