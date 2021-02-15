РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. С 8 по 14 февраля жители Люберец почти 1,8 тысячи раз обращались с заявлениями в полицию, сообщил на оперативном совещании в понедельник в администрации муниципалитета заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Максим Фоменко.

«За прошедшую неделю в дежурную часть управления поступило 1 783 обращения от граждан. Из них происшествий - 333, преступлений - 34», - сказал Фоменко.

Он подчеркнул, что убийств не было.

«Зафиксировано одно тяжкое телесное повреждение здоровью, оно раскрыто. Произошло 10 краж, из них раскрыто восемь. А также две кражи автотранспортных средств», - добавил Фоменко.