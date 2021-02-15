РИАМО - 15 фев. Столичный СК возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка, на момент смерти ему было пять лет, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, ночью 15 февраля 2021 года вблизи жилого дома, расположенного на проспекте Вернадского в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1991 года рождения и малолетнего ребенка 2016 года рождения с травмами характерными при падении с высоты», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Мужчине посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.