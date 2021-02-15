РИАМО - 15 фев. За неделю инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора зафиксировали почти 4 тысячи фактов несвоевременной уборки снега, сразу после выявления нарушения исправлялись, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идет об уборке снега и наледи во дворах и на общественных пространствах.

«Приняты меры по 3978 фактам несвоевременной уборки снега и наледи. Наибольшее количество нарушений фиксировалось в городских округах Балашиха, Ленинский, Одинцовский, Красногорск», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Дорогу у транспортных объектов обработали противогололедными реагентами. Безопаснее стало на остановках, лестничных сходах, пассажирских платформах, пешеходных мостах и переходах.

Ранее в Московском регионе прошел сильный снегопад. Сугробы сильно подросли, их высота превысила климатическую норму в два раза.