РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. В Балашихе в минувшие выходные порядка 120 единиц коммунальной техники ликвидировали последствия снегопада, на уборку своих дворов вышла почти тысяча жителей округа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Вооружиться лопатами жителей попросила Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области в рамках акции «Помоги убрать снег».

«За двое суток в Подмосковье впервые за полвека выпало до 60 сантиметров осадков. На ликвидацию последствий снегопада-рекордсмена в Балашихе вышли 120 единиц техники и более тысячи дворников. Коммунальные службы благодарят активных горожан за помощь, которая оказалась так необходима, и продолжают наводить порядок на городских улицах», - говорится в сообщении.

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.