РИАМО - 15 фев. Суд оставил под стражей таксиста Валерия Евсина, который обвиняется в избиении сотрудника ОМОНа на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Евсина», – сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, злоумышленник несколько раз ударил сотрудника во время несанкционированной акции на Цветном бульваре.

Евсин обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Он пробудет в СИЗО до 28 марта.