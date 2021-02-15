РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В понедельник культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 14:00 состоится мастер-класс по оформлению часов», - говорится в сообщении.

В 16:00 состоится мероприятие «Служу России» - патриотические песни в исполнении детских коллективов.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.