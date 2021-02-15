РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 фев. Жители Королева в понедельник утром могли увидеть эффект гало, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве могли наблюдать редкое и красивое явление в небе - гало, данное явление схоже с радугой.​

«Это очень красиво. Как будто радуга с двух сторон обнимает солнце. Мы шли с ребенком утром в школу и любовались красотой», - сказала жительница города Надежда.

Гало - группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

Существует множество типов гало, вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов.