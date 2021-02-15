РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В подмосковных Люберцах с начала пандемии умерли 333 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.

«Всего с начала пандемии в Люберцах заболели коронавирусом 6 109 человек. Госпитализированы в стационары 206 человек, 893 находятся на домашнем лечении. Скончались 333 человека», - сказала Назарьева.

Она отметила, что в Люберцах продолжается масштабная вакцинация от Covid-19, уже привились более семи тысяч жителей. Для того, чтобы сделать прививку, нужно быть старше 18 лет и принести с собой паспорт и медицинский полис. Вакцинируют в восьми поликлиниках. Записаться на вакцинацию можно через региональной портал госуслуг, по телефону 122, в отделениях МФЦ и самих поликлиниках.

Также организованы стационарные прививочные пункты в ТЦ «Торговые ряды», «Орбита», «Светофор», «Текстиль Профи», медцентре «Марусино». Там вакцинация проводится без предварительной записи. Кроме того, запланировано открытие пункта в теруправлении поселка Малаховка.

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15 ФЕВРАЛЯ

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