РИАМО - 15 фев. Еще 1967 пациентов вылечили от коронавируса в столице, общее число вылеченных в Москве с начала пандемии составляет 871 836 человек, сообщает городской оперштаб.

В Москве за сутки выявлено 1818 новых случаев заражения Covid-19, госпитализировано 663 человека. Умерли 56 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Общее число выявленных случаев инфекции в Москве составляет 957 996. Всего скончались 14 404 человека.

Жителям столицы напомнили, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача. В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 207 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 801 больного. В Москве - 1818.

- Тест на «британский» штамм коронавируса зарегистрировали в России. Систему испытали на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

- Врач рассказала, как избавиться от страха общественного транспорта после пандемии. Чтобы снизить уровень тревожности, она посоветовала соблюдать хорошо известные меры профилактики заражения коронавирусом - носить маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.