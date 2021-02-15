РИАМО - 15 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным решением Московского областного УФАС России о внесении сведений об ООО «ТК ОРИОН» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «ТК Орион» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Ранее в управление ФАС России по Московской области с жалобой обратилось МУ ГОЩ «Служба озеленения и благоустройства». Учреждение представило сведений в отношении ООО «ТК Орион» для внесения в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку мешков для мусора.

В компании с решением не согласились и обратились в суд. Арбитражный суд Москвы отказал ООО «ТК Орион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.