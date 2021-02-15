РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. На минувших выходных в поселке Красково Люберец спасли женщину, она заблудилась в лесу и замерзала, сообщил в понедельник на заседании оперштаба по коронавирусу директор Единой дежурно-диспетчерской службы Виталий Богданов.

«По одной ситуации хочу отметить работу полиции и спасателей ПСЧ №232. Тринадцатого февраля в ЕДДС-112 позвонила женщина, которая сообщила, что пошла в лес поселка Красково и заблудилась. Телефон разряжался, она замерзала. Менее чем через два часа благодаря слаженной работе полицейских и спасателей женщину нашли и спасли», - сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС-112 за неделю поступило 10 269 обращений, из них 632 - на горячую линию администрации. Из них 29 вопросов по работе комплекса ЖКХ, 19 - по экологии, два - по содержанию дорог и тротуаров, по одному - по благоустройству территории и нарушению тишины.

В ЕДДС-112 поступило 4 915 обращений по поводу вызова скорой помощи, 2 120 - полиции и ГИБДД , 48 - пожарных и спасателей, 29 - аварийной газовой службы. Служба работает в усиленном режиме из-за погодных условий.

Богданов призвал жителей скачать приложение службы 112, там есть геолокация. Также в нем есть вся информация об авариях и отключениях в округе и, кроме того, кнопка быстрых команд.