РИАМО - 15 фев. Российские власти сформировали новый пакет поддержки отечественного бизнеса, который оценивается примерно в 150-200 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета «Известия».

«Новый антикризисный пакет, сформированный правительством, направлен прежде всего на сохранение занятости. Этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры», – говорится в материале.

В новый пакет входят пять видов поддержки. Среди них: перезапуск программы кредитования МСП на выплату зарплат по нулевой ставке и дополнительное снижение стоимости льготных кредитов для бизнеса за счет субсидий банкам.

Также предусмотрены списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей, фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых и других объектов на уровне 2020 года, переходный налоговый режим для компаний, утративших возможность пользоваться специальными условиями.

Разработкой новых мер займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с ЦБ и корпорацией МСП.

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