РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе возникли трудности с вывозом мусора из-за большой запаркованности территорий автомобилями, сообщила в понедельник заместитель руководителя регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» по горокругу Наталья Безсонова.

«На прошедшей неделе, с 8 по 14 февраля, было более 10 мест накопления отходов, доступ к которым перекрывали транспортные средства. Из-за этого страдают жители. Просим УК оказывать нам содействие в данной работе», - сказала Безсонова.

Она уточнила, что больше всего сложностей с вывозом мусора возникло в деревнях Мотяково, Марусино, а также на улицах Барыкина, Вертолетная, Кирова, 60 лет Победы и ряде других.

В вывозе мусора всего участвовали более 80 человек и 50 единиц техники. С 8 по 15 февраля вывезли 27 414 кубометров отходов, из них 2 635 - «сухих». Также вывезли 30 кубометров мусора с несанкционированной свалки.

С 15 января по 15 февраля в рамках акции по приемке новогодних елей поступило 56 кубометров деревьев. Их отправят на КПУ «Восток», где с помощью дробилки переработают в щепу, потом ее используют в компосте.

Глава Люберец Владимир Ружицкий призвал регоператора при возникновении сложностей с вывозом мусора обращаться либо к замглавы администрации округа Залимхану Гаджиеву, либо лично к нему, чтобы принимать меры сразу. Он потребовал устранить вопросы с вывозом мусора до конца понедельника.