РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 фев. Первый месяц 2021 года принес 207 юбилейных дат долгожителям городских округов Щелково и Фрязино, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Все юбиляры получили персональные поздравления губернатора Московской области и ценные подарки: женщины – павловопосадский платок, мужчины – шерстяной плед», – говорится в сообщении.

Так, 110 человек отметили 80-летие, 67 человек – 85-летие, 24 человека – 90-летие, в их числе 21 ветеран Великой Отечественной войны. Шесть ветеранов Великой Отечественной войны отметили 95-летие.