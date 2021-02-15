РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В парках подмосковных Люберец по 21 февраля проведут 12 мероприятий, сообщил в понедельник заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

«На этой неделе (с 15 по 21 февраля - ред.) запланировано в парках Люберец 12 мероприятия. Среди них - четыре мастер-класса в резиденции «Радость», - сказал Криворучко.

По его словам, также в Центральном парке проведут интерактивную программу ко Дню защитника отечества. Помимо этого, будут два онлайн-мероприятия.

«С 8 по 14 февраля в парках прошло 11 мероприятий», - заключил Криворучко.