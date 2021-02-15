РИАМО - 15 фев. Московский ТЦ «Горбушкин двор» собирается отдать более четверти своих площадей в аренду для размещения магазинов, связанных с товарами для дома и ремонта, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Сокращение серого рынка гаджетов, а также отсутствие интереса у молодежи вынуждает известный торговый центр искать альтернативные пути развития.

«Горбушкин двор» выделит 10 тысяч «квадратов» для размещения арендаторов, реализующих товары для дома и ремонта. Решение пересмотреть пул арендаторов принято исходя из высоких объемов жилищного строительства в радиусе 3-5 километров от ТЦ», – говорится в материале.

По словам управляющего директора комплекса Александра Волкова, переговоры с потенциальными арендаторами уже идут. Некоторые из них являются региональными игроками, которые хотят выйти на московский рынок.

Общая сдаваемая торговая площадь ТЦ составляет 36 тысяч квадратных метров. Сегодня 37% помещений занимают продавцы бытовой техники, еще 16% — смартфонов и аксессуаров. По 6% — у продавцов музыкального оборудования и различной компьютерной техники.