РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Последствия снегопада на дорогах подмосковных Люберец планируют ликвидировать до 21 февраля, сообщил в понедельник заместитель главы администрации округа Николай Покацкий.

«В уборке городских дорог участвовали 182 рабочих и 72 единицы техники. Вывезли за неделю более восьми тысяч кубометров снега, использовали 1,5 тысячи противогололедных материалов. Задача стоит ликвидировать последствия снегопада до конца недели», - сказал Покацкий.

Он добавил, что накануне прошло заседание штаба по ликвидации последствий снегопада. По его итогам убрали наледь с Октябрьского проспекта и Рязанского шоссе, Смирновской улицы, вывезли снег с Комсомольского проспекта.

«На минувшей неделе поступило 104 обращения, отработали 70% из них. Все обращения взяли на контроль», - отметил Покацкий.

По региональным дорогам о ситуации отчитался руководитель отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Валерий Марисов. По его словам, на прошедшей неделе убрали 90 километров дорог региональной сети. Марисов добавил, что снег окончательно вывезут до конца недели.