РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В подмосковных Люберцах пожарные локализовали возгорание в нежилом здании, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

15 февраля в 06:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в поселке Томилино на улице Никитина. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри нежилого здания на площади 300 квадратных метров.

«В 08:26 - локализация пожара на площади 375 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 12 единиц техники, 42 человека, в том числе от МЧС 5 единиц техники, 19 человек.