РИАМО - 15 фев. Согласно данным Мосбиржи, курс евро впервые с 21 января опустился ниже 89 рублей, сообщает Газета.ru.

«Евро снизился на 35 копеек, до 88,97 рубля», – говорится в сообщении.

Американская валюта снизилась на 40,75 копеек, до 73,31 рубля.

Ранее эксперты выразили мнение насчет курса рубля весной. Предполагается, что курс будет зависеть от того, как пройдет саммит ЕС в конце марта. Если примут антироссийские санкции, то российская валюта упадет в цене.