РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Коммунальщикам приходится вручную расчищать снег в Парковом микрорайоне Подольска из-за припаркованных машин, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сильнейший снегопад прошел в Подмосковье. Коммунальные службы работали круглосуточно и в усиленном режиме.

«Расчистка снега в Парковом микрорайоне продолжается. Из-за припаркованных на дорогах машинах затруднена работа коммунальной техники», - говорится в сообщении.

Сотрудникам «МУЖРП-1» приходится буквально вручную расчищать снег между транспортом.