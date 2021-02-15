РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Коммунальщикам приходится вручную расчищать снег в Парковом микрорайоне Подольска из-за припаркованных машин, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
Сильнейший снегопад прошел в Подмосковье. Коммунальные службы работали круглосуточно и в усиленном режиме.
«Расчистка снега в Парковом микрорайоне продолжается. Из-за припаркованных на дорогах машинах затруднена работа коммунальной техники», - говорится в сообщении.
Сотрудникам «МУЖРП-1» приходится буквально вручную расчищать снег между транспортом.
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