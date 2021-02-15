РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Порядка 1,5 тысячи жителей подмосковного Красногорска исполняли воинский долг в военных конфликтах за пределами России, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«В нашем округе 1,5 тысячи человек в разные годы участвовали в боевых действиях - Вьетнам, Сирия, Куба, Арабо-израильский конфликт, Йемен, Ангола, Эфиопия, Камбоджа, Афганистан, Таджикистан, Приднестровье, Югославия, Северный Кавказ», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

13 февраля в поселке Нахабино чествовали героев, с честью выполнивших свой долг. Медалью «За разминирование» министерства обороны РФ награжден рядовой Геннадий Кузенный, водитель-радиографист Международного противоминного центра ВС РФ. Медалью «За воинскую доблесть» Минобороны РФ награжден старший сержант Владимир Романов, заместитель командира взвода 45-го инженерно-маскировочного полка.

Благодарности и почетные грамоты вручили офицерам и рядовым ЦНИИИ имени мени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева и 45-й отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады.

«Вместе с ветеранами «Боевого братства» и юнармейцами минутой молчания почтили память павших воинов-интернационалистов», - заключила Хаймурзина.