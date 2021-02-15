РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Всю текущую неделю в подмосковном Красногорске продолжат убирать и вывозить снег, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Основные магистрали и места общего пользования прочищены, дорожники и коммунальщики приступают к уборке отвалов снега с обочин и парковок. Убирать и вывозить снег будем всю неделю. Все обращения жителей - в работе», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что все выходные в Красногорске не прекращалась борьба с последствиями сильнейшего снегопада. На многих территориях управляющим компаниям, детсадам и школам вышли помогать жители.

«Всем еще раз огромное спасибо. Отдельные слова благодарности - дорожным и коммунальным службам, спасибо за ваш труд в круглосуточном режиме», - подчеркнула Хаймурзина.

Она добавила, что все замечания от жителей отработают.

«Темпы не сбавляем. Продолжаем работать», - заключила глава муниципалитета.