РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. В Домодедове задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в содержании наркопритона, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник систематически предоставлял свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на улице Академика Туполева в микрорайоне Авиационный, своим знакомым для употребления наркотических средств и психотропных веществ», - говорится в сообщении.

В момент задержания в квартире мужчины находились 3 человека с признаками наркотического опьянения. В ходе осмотра полицейские обнаружили одноразовые шприцы с веществом, которое после химического анализа оказалось героином.

Задержанных привлекли к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Каждому из них назначен штраф в размере 4 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ», - отмечается в сообщении.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.