РИАМО - 15 фев. За минувшие сутки в столице выявили 1818 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе за пандемию зафиксировали 957 996 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В настоящее время в столице продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации.

Горожанам рекомендуют оставаться дома при первых симптомах ОРВИ. Также нужно сразу вызывать врача. Не стоит заниматься самолечением.

В РФ за сутки зарегистрировали 14 207 новых случаев Covid-19. Умерли 394 пациента, выздоровели 13 935 человек.

Всего на текущий момент в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За пандемию умерли 80 520 человек, после курса лечения выздоровело 3 607 036 человек.

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Текстовая трансляция

15 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 14 207 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 801 больного. В Москве - 1818.

- Тест на «британский» штамм коронавируса зарегистрировали в России. Систему испытали на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

- Врач рассказала, как избавиться от страха общественного транспорта после пандемии. Чтобы снизить уровень тревожности, она посоветовала соблюдать хорошо известные меры профилактики заражения коронавирусом - носить маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.