РИАМО - 15 фев. В Москве и Подмосковье погода на текущей неделе будет все еще морозной, однако на выходных ожидается потепление до минус трех градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Погода все еще морозная, но с перерывами. Предстоящая ночь, возможно, станет самой холодной за зиму. Мы ожидаем в столице минус 23 - минус 25, по области — до минус 28. Однако в среду уже потеплее. В ночь минус 12-14 и днем около минус 10», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что днем в четверг и в пятницу морозы возобновятся. В ночное время столбики термометров могут опускаться до минус 22 градусов. В дневные до минус 10-13. В субботу и воскресенье ожидается заметное потепление до минус 3-5 градусов.

Осадки ожидаются в среду в виде небольшого снега. В воскресенье также ожидается выпадение около 5-7 сантиметров снега.​

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