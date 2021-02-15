РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В подмосковных Люберцах порядка 2,5 тысячи жителей помогали убирать территорию округа от снега, сообщил в понедельник замглавы администрации муниципалитета Залимхан Гаджиев.

«В минувшие выходные прошел сильный снегопад. Порядка 244 единиц спецтехники и 1,6 тысячи человек участвовали в ликвидации последствий. Хочется выразить благодарность жителям Люберец, порядка 2,5 тысячи человек приняли участие в очистке дворовых территорий», - сказал Гаджиев.

Он добавил, что администрация продолжает мониторить то, как происходит уборка. Он выразил благодарность ряду УК. Также Гаджиев назвал УК, которые не справились с уборкой снега - это «ПИК-Комфорт», «Капитал-Инвест» и «Стимул». По его словам, ежедневно проводят мониторинг качества уборки данных территорий, иногда администрация помогает, чтобы снизить негатив жителей.

Также Гаджиев подчеркнул, что отмечается высокая запаркованность, не всегда могут проехать мусорные машины. В понедельник вместе с представителями регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» пройдет объезд территории по «горячим» точкам.

«В целом, отработали неплохо (уборку снега - ред.), но не все. Стоит задача в короткие сроки навести порядок. Запаркованность в новых районах выше нормативов, все в снегу, техника не может проехать. Если есть сложности с точки зрения организации площадки по вывозу мусора, то нужно рассматривать места переноса», - заключил глава Люберец Владимир Ружицкий.