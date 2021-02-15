РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска по 21 февраля проконтролируют соблюдение режима труда и отдыха водителями грузопассажирского транспорта, а также проверят наличие тахографов в транспортных средствах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, в период с 15 по 21 февраля 2021 года на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводит целевое профилактическое мероприятие «Тахограф», – говорится в сообщении.

Тахограф – это прибор, контролирующий движение грузопассажирского транспорта в пути, он предназначен для регистрации и сохранения важных показателей – таких, как скорость, маршрут, соблюдение правил дорожного движения, режим труда и отдыха. Он фиксирует превышение скорости и чрезмерную усталость водителя. Кроме того, показания тахографа позволяют установить виновность или невиновность водителя в дорожно-транспортном происшествии.