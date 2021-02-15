РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. В городском округе Мытищи более одной тысячи жителей помогли коммунальным службам справиться с последствиями снегопада, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сильнейший снегопад практически парализовал Подмосковье. Коммунальные службы работали круглосуточно и в усиленном режиме. На улицы Мытищ вышли неравнодушные жители, которые вместе со своими управляющими компаниями расчистили придомовые территории от снега.

«Исполняющий обязанности руководителя мытищинского отделения ассоциации председателей МКД Денис Топоров отметил, что активные жители не смогли остаться в стороне и организованно вышли из домов, чтобы оказать помощь в уборке снега. По его словам, в акции приняло участие более тысячи человек», – говорится в сообщении.

Председатель совета дома по улице Юбилейная, 16 Елена Бобровская подчеркнула, что в работу включились все – от мала до велика, решили помочь коммунальщикам, понимая, с какой сложной ситуацией они столкнулись.

«Два наших дворника и спецтехника не могут справиться со всем выпавшим снегом, и мы с готовностью откликнулись на просьбу о помощи. Все-таки это наш дом, наш двор, наша улица», – сказала Бобровская.

Глава городского округа Виктор Азаров отметил, что для полной ликвидации последствий сильного снегопада потребуется 5 дней. Таковы регламентные сроки уборки дорог. По его словам, будет делаться все возможное, чтобы завершить эти работы в кратчайшие сроки.

Он также поблагодарил активных мытищинцев и напомнил, что, если во дворе еще не убрали снег, нужно звонить в информационно-диспетчерскую службу ЖКХ округа: 8(495)584-00-00. Телефон работает круглосуточно.