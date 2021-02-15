РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. С начала года Госжилинспекция Московской области отработала 20 запросов от жителей Мытищ в соцсетях, касавшихся некачественного содержания управляющими организациями общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, сообщается на сайте администрации горокруга.

Наибольшее беспокойство пользователей соцсетей вызывал вопрос неудовлетворительного состояния подъездов многоквартирных домов, а именно отсутствие ремонта или уборки мест общего пользования.

«Большой объем комментариев по поводу уборки связан с тем, что даже если она проведена качественно и в срок, из-за погодных условий результаты пропадают вместе с первыми зашедшими в подъезд людьми. В связи с этим периодически возникали повторные обращения по уже отработанным адресам», – говорится в сообщении.

Резко возросшее количество комментариев жителей по вопросу отсутствия ремонта связано с тем, что на данный момент органами местного самоуправления утверждаются списки подъездов с износом более 50%, нуждающихся в немедленном ремонте. Выбор осуществляется с учетом перечня подъездов, предоставленного Госжилинспекцией на основании проведенного ранее тщательного мониторинга.

«Детальная инвентаризация проводилась по чек-листу, включающему в себя 14 вопросов по основным техническим характеристикам. Это нарушение окрасочного покрытия стен и потолков, механическое повреждение электропроводки в местах общего пользования на этажах, неисправность конструкций дверей, полов, ступеней и лестниц, а также оконных рам и целостности остекления. В проведении осмотров участвовали 183 инспектора. Им оказали содействие 136 представителей Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области», – сказала руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Как только списки сформируют, Госжилинспекция будет информировать жителей региона о ходе и результатах проведения ремонтных работ, в том числе и в социальных сетях. А пока все поступающие в ведомство комментарии по-прежнему обрабатываются в штатном порядке: информация о проблеме направляется в Единую диспетчерскую службу Московской области.

Если организация не решает вопрос в установленные в классификаторе сроки, данные передаются на контроль в профильный отдел ведомства, и исполнение заявки внимательно отслеживается инспекторами.