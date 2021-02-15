РИАМО - 15 фев. Поступления от малого и среднего предпринимательства составили почти четверть доходов бюджета Москвы в 2020 году, предприятия МСП осуществляют деятельность практически во всех отраслях городской экономики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Увеличивается количество инновационных организаций, занятых в сфере научно-технической деятельности, обрабатывающей промышленности и ИТ-секторе. На долю таких компаний приходится около четверти всех налоговых и неналоговых поступлений от субъектов МСП», — сказала руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

При этом в период пандемии доля отчислений от субъектов малого и среднего бизнеса в казну Москвы выросла на 1,3 процентного пункта и составила 23,7% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений, тем самым принеся в бюджет города 612,6 миллиарда рублей.

Всего за последние 10 лет доля средств, поступающих в столичный бюджет от представителей МСП, выросла более чем в два раза.