РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Процент сбора за услуги ЖКХ в подмосковных Люберцах на 12 февраля составил 41%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Процент сбора на 12 февраля за услуги ЖКХ составил 41%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что с 8 по 12 февраля от жителей поступило 22 обращения. Из них 13 касались задолженности по оплате услуг ЖКХ, два - передачи показаний по приборам индивидуального учета, по три - расчета платы за энергоснабжение и отопление.