РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Жители подмосковных Люберец на минувшей неделе оставили более пяти тысяч обращений в ЕДС ЖКХ округа, сообщил в понедельник замглавы администрации муниципалитета Василий Власов.

«На минувшей неделе в ЕДС ЖКХ поступило свыше пяти тысяч обращений. Самое больше количество из них касалось отопления и обслуживания домов и придомовой территории. Просьба к жителям, у которых есть нарушение температурного режима, обращаться в соцсети и на сайт администрации: люберцы.рф, мы оперативно реагируем», - сказал Власов.

Также на прошлой неделе в администрации Люберец провели совещание с представителями МособлЕИРЦ, так как у людей было много обращений в ЕДС ЖКХ по работе данной компании.

Власов добавил, что поступило 11 обращений по поводу качества воды в ЖК «Марусино». По его словам, сейчас ситуация стабильна. Кроме того, было 15 обращений по уличному освещению. Также ситуацию держат на контроле.

«Девятого февраля на сетях электроснабжения при строительстве трассы Москва - Казань повредили два кабеля в микрорайоне Зенино. В течение 2,5 часов данные дома перелючили на аварийные кабели, написаны письма в прокуратуру для проведения расследования, так как из 54 жилых домов более двух часов освещения не было в 28 домах», - уточнил Власов.

Он отметил, что на 2021 год запланирована замена 87 лифтов. Уже заменили 18 грузовых в Люберцах и четыре в Краскове. Сейчас идет замена второй очереди лифтов, в основном пассажирских. Каждая УК на стендах жилых домов размещает информацию о проведении работ.

«Ведется мониторинг очистки кровель от наледи. Поступило два обращения в соцсетях, отработали», - заключил Власов.