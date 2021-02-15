РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. В микрорайоне 17А городского округа Мытищи возведут два жилых дома на 500 квартир, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подмосковье выдали разрешение на строительство трех многоквартирных жилых домов. Министерство жилищной политики региона ввело в эксплуатацию шесть многоквартирных домов на 348 квартир.

«В Подмосковье построят два дома на 500 квартир в микрорайоне 17А в Мытищах, а также дом на 82 квартиры вблизи поселка Светлые Горы в Красногорске. В Мытищах на прошлой неделе ввели в эксплуатацию первую очередь строительства склада с АБК юго-восточнее деревни Аббакумово», - говорится в сообщении.

За неделю в Подмосковье ввели 15 новых объектов, среди них: девять нежилых и шесть жилых зданий. На территории региона выдано 17 разрешений на строительство нежилых зданий.