РИАМО - 15 фев. В столичном районе Некрасовка построят школу на 1150 мест с учебным корпусом для старшеклассников, работы планируется завершить в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В основном трехэтажном здании разместится начальная школа, рассчитанная на 700 учеников, и основная, в которой смогут учиться 450 школьников.

«Также для старшеклассников построят отдельный учебный корпус на 350 мест, с универсальными учебными кабинетами, лабораториями, ИТ-полигоном, библиотекой с медиатекой, спортивным залом с раздевалками и душевыми», – говорится в сообщении.

Кроме того, на территории учебного заведения разобьют сад с плодовыми деревьями и кустарниками, а еще в нем будут расти полевые и овощные культуры. Также там построят две теплицы и класс на открытом воздухе.

На территории школы также обустроят игровые и спортивные площадки.