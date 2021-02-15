РИАМО – 15 фев. Московская область, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, вошла в тройку российских регионов с самым высоким качеством жизни населения, согласно данным исследования РИА Новости.

Аналитики подготовили девятый рейтинг уровня жизни в регионах страны. Финальная оценка учитывает 70 различных факторов, влияющих на общий уровень жизни граждан.

«Традиционные лидеры рейтинга – Москва (82,16 балла) и Санкт-Петербург (80,63). У Подмосковья – 76,07 балла из 100 возможных», – говорится в материале.

По мнению экспертов, данная тройка регионов имеет крайне высокие показатели в течение долгих лет, поэтому они являются недосягаемыми для других субъектов РФ.

При этом, подчеркивают исследователи, в ближайшие годы сложившаяся ситуация вряд ли изменится. В топ-3 регионов высокий уровень экономики и соцсферы, развитая инфраструктура и высокий потенциал для дальнейшего развития всех отраслей жизни.

В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская область, Белгородская область, Воронежская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Замыкают топ Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Республика Тыва.​